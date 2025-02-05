شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: قهرنا شلل الأطفال وفيروس B بالتطعيمات ووفرنا 70 مليون وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائى، خلال المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا، إنه لدينا استراتيجية محددة لتصنيع اللقاحات فى مصر ، و7 أولويات لوزارة الصحة أبرزها توسيع التأمين الصحى، وعدالة وضمان انخراط جميع الفئات العمرية بما فيهم أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقة، وتوسيع التغطية بالتطعيم باللقاحات للسكان جميعهم وتعزيز المراقبة الخاصة بأى قطاع صحى وزيادة وتعزيز الحوكمة والقيادة وتقوية النظام الصحى ورقمنة الصحة، وذلك لترقية الإبداع وجذب التواصل بين أبناء المجتمع الواحد بحلول عام 2030.

وأضاف، نولى اهتماما كبيرا بتصنيع اللقاحات وهذا العمل يتم بالشراكة مع القطاع العام والخاص ويتوائم مع رؤية مصر 2030، وتوفير اللقاحات لجميع الفئات وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وباستشارة منظمة الصحة العالمية، ومن خلال 4 محاور هى توفير التطعيم للأطفال أقل من 4 سنوات ولأطفال المدارس وتوفير التطعيمات لأصحاب الفشل الكلوى والذين يعملون فى القطاع الطبى، ونحن وفرنا 70 مليون وحدة من اللقاحات لكل هذا العدد ودعمت المنظمة هذا الإجراء، وقهرنا مرض القزاز، وشلل الأطفال تحت سن 5 سنوات، والتهاب الكبد B، وعملنا لتغطية أكثر من 95% من السكان، أما عن خطتنا المستقبلية فعندما نتحدث عن اللقاحات فأولوياتنا هو إنتاج لقاح المكورات الرؤية إذا تحولنا إلى أحدث تكنولوجيا للقاحات فى مصر.

حضر الجلسة النقاشية، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والدكتور نعمة عيد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحية والسكان للطب الوقائى والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى الوزارة الصحة والسكان والدكتور هشام بدر نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.