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زيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران في رسالة دكتوراه للكابتن محمد الصعيدى

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  • زيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران في رسالة دكتوراه للكابتن محمد الصعيدى 2/5
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  • زيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران في رسالة دكتوراه للكابتن محمد الصعيدى 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الأربعاء، 05 فبراير 2025 05:27 م

في رسالة دكتوراه حول تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران، حصل كابتن طيار محمد الصعيدي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن بحث بعنوان "دراسة العلاقات الصناعية في شركات الطيران: دراسة ‏تطبيقية على شركة مصر للطيران".‏

تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة رانيا شمعة، و الدكتور سيد الخولي، وكابتن ‏محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.‏

تحدث الباحث في دراسته عن الأساليب الدولية المتبعة لزيادة رضا ‏العاملين في شركات الطيران، مشيرًا إلى أن تحسين رضا الموظفين يسهم ‏في تحسين عمليات الشركة وزيادة إنتاجية العاملين.‏

و أشادت اللجنة بجودة البحث وعمق المعلومات المقدمة في الدراسة، ‏حيث أكد كابتن محمد عليان على أهمية إجراء أبحاث إضافية لدراسة ‏عينات جديدة بجانب العينات التي تم تناولها في البحث، كما دعا إلى ‏إجراء أبحاث أخرى لدراسة سلوك العملاء، مما يبرز أهمية البحث العلمي ‏في تطوير صناعة الطيران.‏


تُعد هذه الدراسة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الصناعية في القطاع، ‏وتقديم رؤى جديدة تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران.

الدكتور محمد الصعيدى
الدكتور محمد الصعيدى

 

دكتور كابتن محمد الصعيدى
دكتور كابتن محمد الصعيدى

 

رسالة دكتوراه حول تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران
رسالة دكتوراه حول تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران

 

رسالة دكتوراه للكابتن محمد الصعيدى
رسالة دكتوراه للكابتن محمد الصعيدى

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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