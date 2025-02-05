شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشارك المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025 الذى يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين مديرى المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة فى الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.



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