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جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025

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  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 1/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 2/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 3/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 4/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 5/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 6/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 7/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 8/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 9/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 10/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 11/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 12/13
  • جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

الأربعاء، 05 فبراير 2025 04:56 م

نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 8/2/2025.

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية 

 

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025

 

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لشعبة الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس

 

جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 
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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 

 

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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 
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جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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