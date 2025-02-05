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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الفصل الدراسى الثانى بكلية تجارة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالأربعاء، 05 فبراير 2025 04:56 م
نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 8/2/2025.
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
لشعبة الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025
جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لشعبة الدراسة باللغة العربية
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