شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ديمقراطى: تهجير الفلسطينيين وسيطرة أمريكا على غزة "تهور غير معقول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب الديمقراطى جيك أوكينكلوس اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بأنه "متهور غير معقول"، مطالبًا النظر إلى دوافع ترامب، التى أكد أنه من المتوقع أن يكون لها صلة بالمحسوبية والأنانية.

وأعلن دونالد ترامب، عقب اجتماعه بنتنياهو في البيت الأبيض، عن نيته الاستيلاء على قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات إلى هناك ونقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وإعادة تطوير المنطقة، وقال: لا يوجد أمام الفلسطينيين بديل سوى مغادرة غزة بشكل دائم بسبب الدمار الذى خلفته حرب إسرائيل على حماس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة، وأكد اعتقاده بضرورة نقل السكان إلى خارج القطاع، حيث لا يوجد مبنى واحد قائم، والمباني القائمة سوف تنهار.

وأضاف أثناء رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتقد أنهم - في إشارة إلى الفلسطينيين- يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة وجديدة وجميلة، بحسب شبكة سي إن إن.

وتابع ترامب، أنه بعد ذلك سيطلب من بعض الأشخاص - لم يسمهم- أن يجمعوا الأموال اللازمة لبنائها وجعلها جميلة وصالحة للسكن وممتعة.

وعندما سُئل عما إذا كان للفلسطينيين الحق في العودة، قال ترامب للصحفيين، إنه يأمل أن يتمكن من القيام بشيء لطيف - في إشارة إلى المنطقة الجديدة- حيث لا يرغبون في العودة.