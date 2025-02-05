شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن عن كشف بترولى جديد فى كينج مريوط من شركة "بريتش بتروليم" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن كشف بترولي جديد " بترول - غاز" فى منطقة كينج مريوط من شركة " بريتش بتروليم".



وقال إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.



وقال أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق ، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة لوزير البترول المصرى للعراق لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال النفط.



ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين