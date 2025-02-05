شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الشراء الموحد: 95% من الأدوية بالصيدليات محلية الصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا، إنه لابد أن نحدد احتياجات السوق فى مصر، ومن ثم ترشيد الطلب على الأدوية واللقاحات المستوردة، ومن خلال قسم متخصص وهو قسم التكنولوجيا الصحية، ومن ثم نحرص على توزيع هذه الموارد بعدالة لجميع المصريين، وجميع المناقصات تتم بشفافية ومن خلال دعم جميع المستثمرين المحليين.



وأضاف ستيت، أن 95% من الأدوية فى الصيدليات مصرية المصنع والـ 5% الأخرى نحتاج إلى توطينها بحلول عام 2030 ، موضحا أن جميع المستلزمات الطبية ستكون مصرية 100% قريبا، وأى منتج سيتم إنتاجه فى مصر سيكون منتج أفريقى يتم إتاحته لأفريقيا.

وتابع: "فى هيئة الشراء الموحد وضعنا نموذج للتصدير، أحيانا تقوم بعض الحكومات فى أفريقيا بالالتزام بقائمة من الدول التى تتعامل معها، وقد عرفنا هذه الدول أننا نمتلك هذه الأدوية ولدينا مركز من 6 ورش للتكنولوجيا الحديثة، وسيكون لدينا استراتيجية للاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات بحلول عام 2036".

وأضاف: "نحن ملتزمين أن نكون مخزن للقاحات فى أفريقيا، ويمكن أن نبدأ بالمعدات الطبية والإمدادات الإستراتيجية، وهذا مهم جدا فى دعم القطاع الصحى واستدامة التمويل فى أفريقيا".