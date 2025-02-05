شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: رئيس وزراء العراق أشاد بشركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 05 فبراير 2025 05:24 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق .
ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.
وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز