شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول بنسبة نجاح 62% والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم، الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 62%على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ وقام بأدائها 94 ألفًا و327 طالبًا على مستوى 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة حضر منهم 93 ألفا و807 بنسبة نجاح 62%، مشيرا إلى أن إدارة البلينا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 82% فيما جاءت إدارة دار السلام في المركز الثاني بنسبة نجاح 81% وإدارة جرجا في المركز الثالث 72%.

ووجه "محافظ سوهاج" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بـ التربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.