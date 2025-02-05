شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حزمة لزيادة الأجور مع العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 05 فبراير 2025 05:22 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تقدر جهد ودور منظمات المجتمع المدنى، موضحا أنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالى القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.
رئيس الوزراء يعلن عن كشف بترولى جديد فى كينج مريوط من شركة "بريتش بتروليم"
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن كشف بترولي جديد " بترول - غاز" فى منطقة كينج مريوط من شركة " بريتش بتروليم".
رئيس الوزراء: زيادة الصادرات الزراعية المصرية لـ10.6 مليار دولار خلال 2024
وقال إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ10.6 مليار دولار خلال عام 2024.
مدبولى: رئيس وزراء العراق أشاد بشركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة الإعمار
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق .
ولفت إلي أن الدولة تقدر جهد ودور، منظمات المجتمع المدني ، موضحا إنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم ، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوي ، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.
وتابع أن هناك تنسيقا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.
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