شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع مدبولى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.