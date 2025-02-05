شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 05 فبراير 2025 05:13 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.
وتابع مدبولى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.
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