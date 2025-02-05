شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى كبار مسؤولى المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الزيارة الرسمية للمملكة المتحدة التى يقوم بها الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، والوفد المرافق له والذى يضم كل من أمانى متولى الوكيل الدائم للوزارة والمهندس أيمن فوزى عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والأعمال الفنية، التقى بعدد كبير من مسؤولى أهم المصارف والمؤسسات المالية البريطانية بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار فى قطاع الطيران المدنى المصري.

واجتمع وزير الطيران المدنى بمقر السفارة المصرية فى لندن بحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، بوفد رفيع المستوى من بنك Standard Chartered Bank، والذى يعد من أحد أبرز المصارف البريطانية المتخصصة بالخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات والمؤسسات، كما التقى وزير الطيران المدنى بوفد آخر من هيئة تنمية الصادرات البريطانية (UNEF)،وهى هيئة حكومية تعمل على دعم الشركات البريطانية وتقديم الدعم المالى، كما تساعد الشركات فى الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التجارية وتوفر الضمانات والتسهيلات المالية لها، مما يسهم فى تعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية.

والتقى أيضا الدكتور سامح الحفنى بوفد من بنك HSBC UK، والذى يعد أحد أهم وأعرق المصارف العالمية الكبرى التى تقدم العديد من الخدمات المصرفية مثل القروض وتمويل المشروعات والخدمات الاستثمارية.

وتأتى هذه اللقاءات الهامة مع كبرى المؤسسات والهيئات المالية الدولية لمناقشة وبحث تعزيز آفاق التعاون وإمكانية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطيران المدنى المصرى، حيث اُسْتُعْرِض كافة المشروعات التى يمكن التعاون بشأنها لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطيران المدنى المصري.

وفى هذا السياق أشار وزير الطيران المدنى إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم الاستثمار، من خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات العالمية، بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتحديث وتطوير أسطول الطائرات، مما يدعم من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القومى وجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل الجوي.