شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات يهدف لإنتاج 385 مليون جرعة بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA) في مصر، إن التحالف المصري لمصنعي اللقاحاتُEVMA يستهدف إنتاج 385 مليون جرعة من اللقاحات بحلول عام 2040 مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في إنتاج اللقاحات على مستوى العالم، كما ستدعم هذه المبادرة الصحة العامة والأمن الغذائي في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

ولأول مرة في مصر والشرق الأوسط، بدأت إحدى الشركات الوطنية مشروع لتوطين أحدث تقنيات صناعة اللقاحات في العالم، والتي تتيح تسريع إنتاج اللقاحات لمواجهة أى تحديات صحية بكميات كبيرة، مع ضمان فعالية تلك اللقاحات مع حفظها في درجات حرارة مناسبة، بدلاً من أنواع أخرى من اللقاحات، والتي تحتاج لحفظها في درجات حرارة "تحت الصفر" بتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات العالمية البلجيكية.

وخلال المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية، المنعقد حاليا بالقاهرة، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركتين فرنسية وبلجيكية، لتنفيذ مشروع توطين اللقاحات المتطورة في مصر، باستخدام تقنية" mRNA"، والتى تم استخدامها فى انتاج لقاحات كورونا.

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لإحدى الشركات، إن المشروع يستهدف بدء إنتاج لقاحات بشرية وبيطرية بحلول عام 2026، بعد نقل أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية في مجال اللقاحات العاملة بتقنية الـ"mRNA"، والتي تُعد أحدث التقنيات العالمية بمجال اللقاحات، من أوروبا إلى مصر.



وأوضح، أن المشروع الجديد سيتيح لمصر تصنيع لقاحات بناءًا على أحدث التكنولوجيات العالمية، في أسرع وقت، وبتكلفة مناسبة، فضلاً عن ميزة كبرى، عبر تحسين درجة الثبات للقاح المُنتج، ليسهل حفظه مع ضمان كفاءاته العالية مع درجات حرارة عادية، والتي يسهل تحقيقها بأجهزة مثل الثلاجات العادية، بدلاً من الحاجة لحفظها في درجات حرارة «تحت الصفر» مثل بعض التقنيات للقاحات الأخرى.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيع اللقاحات الجديدة وفق متطلبات التصنيع الجيد، بقدرات إنتاجية تصل حتى 100 مليون جرعة سنويًا، مما يُتيح اللقاحات بكميات تكفي احتياجات السوق المحلية في مصر، والتصدير للخارج بعد تلبية الاحتياجات الوطنية.



تعكس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها التزامًا قويًا بتعزيز العدالة الصحية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع المستحضرات البيولوجية من خلال الجمع بين نقاط القوة الخاصة بكل من الأطراف الموقعة.

يهدف الشركاء إلى تقديم حلول متعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير وذات تأثير كبير، وستسهم هذه الحلول في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في مصر وما بعدها، مع المساهمة في تعزيز المرونة الاقتصادية والاستعداد الإقليمي للجوائح والاستجابة لها.



المنتدى الثانى لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية فى افريقيا



المنتدى الثانى لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية



جانب من الحضور



جانب من المشاركين من الوفود



جانب من المشاركين



جلسات المنتدى الثانى لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية فى افريقيا



ساندرا هايلي بمركز السيطرة على الامراض الافريقي



فعاليات المنتدى الثانى لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية فى افريقيا



فعاليات المنتدى