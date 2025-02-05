شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الشراء": مصر تمتلك 20% من مصانع اللقاحات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد ، إننا نهدف إلى إنتاج 60% من اللقاحات المحلية، مشيرا خلال كلمته بالمؤتمر إن المنتدي عزز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع استراتيجية متكاملة، موضحا أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات الهامة علي هامش فعاليات المؤتمر للخروج بتوصيات تنعكس بشكل ايجابي علي مجال تصنيع اللقاحات وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة منها علي مستوي القارة الأفريقية.

يأتى ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدي مصنعي اللقاحات والمستحضرات الطبية والمنعقد علي مدار يومين بأحد الفنادق القاهرة الكبري بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والتحالف العالمي للقاحات والتعاون الإقليمي في تصنيع اللقاحات.

وتابع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد رئيس هيئة الشراء، إن مصر بها 20% من مصانع اللقاحات فى أفريقيا، لافتا الي أن مصر ستنتج 385 مليون جرعة من اللقاحات بحلول عام 2030، كما أشار إلى احتياج العالم من اللقاحات والذي يبلغ من 16مليار جرعة سنويا ومصر تحتاج الي 75 مليون جرعة سنويا، وسيكون هناك زيادة تعادل 200 مليون جرعة حول العالم.

وأكد الدكتور هشام ستيت، أن المنتدي يمثل نقطة محورية في مسيرة أفريقيا نحو تحقيق الأمن الصحي، لافتا الي أن مصر تجسد الالتزام الجماعي نحو بناء منظومة رعاية صحية مرنة ومستدامة والعمل علي تلبيسة الاحتياجات بالتعاون مع الجهات المعنية ، موضحا أن مجال تصنيع اللقاحات يشهد تحول جوهري.

جدير بالذكر أن المنتدي النسخة الثانية منه تمثل عدد من المحاور الهامة التي تم مناقشتها خلال فعالياته ومنها متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الاتفاقية والتطلع إلى أحدث التحديثات والخطط المستقبلية ومناقشة التحديات التي تواجه طموحات الاتحاد الأفريقي في الإنتاج المحلي.