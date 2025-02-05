شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غائمة بالقاهرة الكبرى الآن وأمطار خفيفة ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق متفرفة بالقاهرة الكبرى فى هذه اللحظات أجواء غائمة وأمطار خفيفة ببعض المناطق على فترات متقطعة ، وذلك تزامنا مع تأثر البلاد الأربعاء 5-2-2025، بحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .

وناشدت هيئة الأرصاد سكان القاهرة الكبرى والوجه البحرى والمناطق الداخلية عدم الانخداع بالاستقرار فى الأحوال الجوية خلال فترة الصباح.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2025 ، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بدء من اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2025 ، كما يلى:

1- حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

2- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء .

3- واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

4- انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد .

5- البحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر.

6- البحر المتوسط : مضطرب جدا ارتفاع الأمواج (4: 6) متر

7- شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

8- درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.