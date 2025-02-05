شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفض مقترح ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة..ستارمر: ندعم حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر تعليقا على اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ تفريغ قطاع غزة من سكانه ووضع المنطقة تحت السيطرة الأمريكية، إنه يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وأبلغ رئيس الوزراء مجلس العموم خلال جلسة استجواب رئيس الوزراء الأربعاء، أنه "يجب السماح للفلسطينيين بإعادة البناء ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء لتمهيد الطريق إلى حل الدولتين".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تعليقاته تأتي بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي تشييد "ريفييرا الشرق الأوسط" على أرض غزة، وقال إنه لا يعتقد أن "الناس يجب أن يعودوا" إلى القطاع. وقد تم إدانة فكرة ترامب على نطاق واسع باعتبارها تطهيرًا عرقيًا، نظرًا لأنها ستكون انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي حين لم ينتقد ستارمر خطة الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، قال: "إن القضية الأكثر أهمية بشأن وقف إطلاق النار هي أنه مستدام بشكل واضح، ونحن نراه من خلال المراحل، وهذا يعني عودة الرهائن المتبقين ووصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة بالسرعة وبالكميات المطلوبة."

وأضاف "من الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك صورتان ثابتتان في ذهني. الأولى هي صورة إميلي داماري التي اجتمعت مع والدتها، والتي وجدتها مؤثرة للغاية. والثانية كانت صورة الآلاف من الفلسطينيين يمشون، يمشون حرفيًا، عبر الأنقاض لمحاولة العثور على منازلهم ومجتمعاتهم في غزة، يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. ويجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء على الطريق إلى حل الدولتين".

وكان ستارمر يرد على سؤال من زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إد ديفي، الذي طلب الاطمئنان إلى أن "المخاوف بشأن هذه التصريحات الخطيرة من الرئيس سيتم توصيلها إلى البيت الأبيض بشكل مباشر وحازم".

وقال ديفي لستارمر: "لقد شعر الكثير منا بالفزع لسماع الرئيس ترامب يتحدث عن تهجير 1.8 مليون شخص من غزة بالقوة".

وأضاف: "أنا سعيد لأن وزير الخارجية أكد أن موقف الحكومة لا يزال حل الدولتين، وأعتقد أن هذا يحظى بدعم من جميع جوانب المجلس، ولكن هل سيطمئن المجلس بأن هذا الموقف ومخاوفنا بشأن هذه التصريحات الخطيرة من الرئيس سيتم نقلها إلى البيت الأبيض بشكل مباشر وحازم؟".

وجاء ذلك بعد وقت قصير من توضيح وزير الخارجية أيضًا أن المملكة المتحدة لا توافق على اقتراح ترامب، على الرغم من أن ديفيد لامي بدأ رده على سؤال في مؤتمر صحفي بالإشادة بالرئيس الأمريكي لرغبته في إعادة بناء غزة.