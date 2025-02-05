شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل بسبب العاصفة الثلجية أسيل.. لبنان يرفع حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد لبنان، اليوم الأربعاء، لاستقبال العاصفة "أسيل"، التي تترافق مع رياح نشطة وتساقط أمطار غزيرة وثلوج على الجبال، حيث توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدنى، أن يكون الطقس، الأربعاء، "غائما مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية".

وقالت مصلحة الأرصاد في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان: "يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بـ عواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد سرعتها لتصل إلى 80 كم في الساعة، يرتفع معها موج البحر".

وأضافت: "تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجراف التربة". كما دعت إلى "توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية"، خاصة منطقة ضهر البيدر التي تقع على الطريق الواصل بين بيروت ودمشق.

وأوضحت أن "المنطقة تتأثر تدريجيا بمنخفض جوي عالي الفعالية، مصدره البحر الأسود، مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية اعتبارا من صباح الأربعاء".

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة التي أطلقت عليها اسم "أسيل"، هي الأولى لهذا العام.



أشجار لبنان يكسوها الثلج تزامنا مع العاصفة أسيل

وتابعت: "تتساقط الثلوج اعتبارا من 1600 متر، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود الـ900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية صباح الخميس، ثم تتراجع حدتها تدريجيا خلال النهار، مع تقلبات جوية حتى ليل الجمعة، وتبقى الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع، مع تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية".

حالة الطوارئ في لبنان تزامنت مع تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حيث كشفت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يغطى سماء القاهرة يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق.

وفى مصر، توقعت هيئة الأرصاد استمرار نشاط الرياح الخميس 6 فبراير على أغلب أنحاء الجمهورية تصل سرعتها من 35: 50 كم فى الساعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

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