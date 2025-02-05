شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: توافق كبير بين مصر وتركيا حول رفض تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن العلاقات "المصرية - التركية" في أعلى درجاتها من حيث التنسيق والتعاون في كافة المجالات.

وأضاف أكرم القصاص في تصريحات لقناة النيل للأخبار، أن المؤتمر الصحفى المشترك بين وزيرا خارجية البلدين عكس توافقا كبيرا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، مشيرا إلى أن تركيا ثمنت الدور المصري في صفقة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، وهناك توافق كبير بين البلدين حول مؤتمر إعادة الإعمار وخصوصا أن مصر لديها خبرة واسعة في هذا المجال.

وأوضح القصاص أن هناك توافقا مصريًا – تركيًا في مجالات عدة، فضلا عن وجود تعاون ثنائي وشراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين.