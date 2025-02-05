شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تعلن فتح حديقة الحيوان بالفيوم أمام الجمهور بعد واقعة الأسد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح حديقة حيوان الفيوم اليوم بعد غلقها أمام الزائرين 3 أيام حدادا على وفاة الحارس سعيد جابر الذى توفى بعد واقعة اعتداء أسد عليه تسبب في مصرعه.

وكانت قامت لجنة برئاسة ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أيمن محروس رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، وعبد الستار شعبوط مدير عام إدارة الحياة البرية، بزيارة حديقة حيوان الفيوم، بعد حادث التهام أسد لحارس داخل الحديقة، مما تسبب في مصرعه.

وكان لقي عامل بحديقة حيوان الفيوم مصرعه بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بـ محافظة الفيوم تلقت بلاغا بـ قيام أسد بالهجوم علي عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم والتهام جزء من رأسه، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزءا من رأسه، وتم نقله الي مستشفي الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



افتتاح حديقة حيوان الفيوم اليوم



فتح حديقة الحيوان بالفيوم أمام الجمهور