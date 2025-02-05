شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أفضل بشدة التوصل لاتفاق سلام نووى مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل بشدة التوصل لاتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه ويسمح لإيران بالنمو والازدهار بسلام، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

يذكر أن ترامب وقع أمس الثلاثاء مذكرة رئاسية بشأن إيران بهدف إحياء سياسة "الضغط القصوى" عليها، وتسمح بفرض إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضد إيران.

وقال ترامب "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وكشف في المقابل بأنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بشأن قضايا بينها سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي.

وأكد أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا لكنها "قريبة جدا من ذلك".

وتحدث الرئيس الأمريكي عن المعلومات التي كشفت مخططات سابقة لإيران باغتياله، قائلا "إذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها".