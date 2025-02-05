شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والرسوم والان مع تفاصيل الخبر

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ضوابط التقدم بـ التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، والتى بدأت اليوم، حيث يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، من اليوم ولمدة 15 يوما.

رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي .

الأوراق المطلوبة:

صورة الرقم القومي

صورة رقم الجلوس

إيصال رسم قيمة التظلم

سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع:

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.