شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 فرصة عمل للمصريين بالإمارات بمرتبات تصل إلى 25 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على وظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الوظائف في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى فى الأسواق الدولية، بما يسهم في الحد من البطالة، وذلك حتى يوم السبت المقبل.

وأكدت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل عدة مجالات، تشمل 1000 عامل مهني فى التخصصات التالية:

1- عدد 100 مساعد بناء.

2- عدد 100 نجار مسلح.

3- عدد 100 حداد مسلح.

4- عدد 100 لحام.

5- عدد 300 مركب هياكل.

6- عدد 200 بناء عام.

7- عدد 50 مشغل ماكينات.

8- عدد 20 كهربائي صناعى.

9- عدد 10 عامل مضخات

10- عدد 10 ميكانيكي صناعي.

11- عدد 10 ميكانيكي ديزيل.

ويمكن للراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل من خلال موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index ، وذلك حتى يوم السبت 8 فبراير 2025.

وأشارت إلى توفير الشركة عدة مميزات للمقبولين بتلك الـ وظائف، منها:

- توفير السكن.

- المواصلات.

- مصروفات الاستقدام للمتقدمين.

- وذلك براتب شهرى يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتى حسب طبيعة كل تخصص أى ما يعادل 25 ألف جنيه مصرى.