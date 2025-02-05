شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران في رسالة دكتوراه للباحث محمد الصعيدى والان مع تفاصيل الخبر

في رسالة دكتوراه حول تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران، حصل كابتن طيار محمد الصعيدي على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن بحث بعنوان "دراسة العلاقات الصناعية في شركات الطيران: دراسة ‏تطبيقية على شركة مصر للطيران".‏

تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة رانيا شمعة، و الدكتور سيد الخولي، وكابتن ‏محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.‏

تحدث الباحث في دراسته عن الأساليب الدولية المتبعة لزيادة رضا ‏العاملين في شركات الطيران، مشيرًا إلى أن تحسين رضا الموظفين يسهم ‏في تحسين عمليات الشركة وزيادة إنتاجية العاملين.‏

و أشادت اللجنة بجودة البحث وعمق المعلومات المقدمة في الدراسة، ‏حيث أكد كابتن محمد عليان على أهمية إجراء أبحاث إضافية لدراسة ‏عينات جديدة بجانب العينات التي تم تناولها في البحث، كما دعا إلى ‏إجراء أبحاث أخرى لدراسة سلوك العملاء، مما يبرز أهمية البحث العلمي ‏في تطوير صناعة الطيران.‏

تُعد هذه الدراسة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الصناعية في القطاع، ‏وتقديم رؤى جديدة تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في شركات ‏الطيران.











