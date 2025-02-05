شكرا لقرائتكم خبر عن غدا افتتاح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب بمشاركة 120 علامة تجارية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم وزارة النقل ، غدا الخميس، فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر وذلك ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورئيس قطاع النقل البحري ورؤساء الموانئ البحرية ونخبة من رجال الصناعة والنقل البحري .

وأكدت وزارة النقل، أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن 40 شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره .

والمعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى اقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وأن مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

وسيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان " مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.