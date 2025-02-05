شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتوعية الطلاب بظاهرة التحرش لحمايتهم من أى اعتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بتنفيذ مبادرة "جسمى ملكى" لمناهضة الطلاب لظاهرة «التحرش بالألفاظ والأفعال واللمس والتحرش الإلكتروني، وتوعية الطلاب بمخاطر الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة الظواهر الاجتماعية والمشكلات التي تواجه المجتمع المدرسي عن طريق قوافل الرعاية الاجتماعية للطلاب والتي تهدف إلى:-

- التأكيد على الأخلاق الكريمة داخل المجتمع المدرسي.

- تنمية المهارات الحياتية للطلاب في مجال استخدام التكنولوجيا الآمنة .

- التربية الإيجابية للتعايش في بيئة آمنه ( صحيا - اجتماعيا - ثقافيا) .

- التكنولوجيا الحديثة بين التأثير السلبي والاستخدام الآمن.

- تنفيذ برامج التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي للطلاب وأولياء الأمور.

- حقوق الطفل والمرأة.

- تنشئة الطلاب على مكارم الأخلاق وحمايتهم من الأفكار والسلوكيات السلبية.

مناهضة الطلاب الظاهرة التحرش.

- تنمية مهارات الطلاب الحياتية لبناء شخصيتهم وتنمية القيم الإيجابية.

- تنفيذ دراسة بحثية "دراسة الظاهرة" عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمديريات والإدارات المختلفة.

- تفعيل القرار 100 بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي .

- تنفيذ مبادرة جسمي ملكي والتي تهدف إلى تمكين الطلاب من حماية أجسامهم بأنفسهم من أي اعتداء عليه.

- تثقيف الطلاب بالمعلومات السليمة لحماية أنفسهم وفق ما ورد بالأديان السماوية.

- دراسة الحالات الفردية.