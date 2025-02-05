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وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لـ "فتح" التطورات فى غزة

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وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لـ "فتح" التطورات فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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