شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لـ "فتح" التطورات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية.