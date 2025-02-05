شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تطوير الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الاربعاء المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بمقر المجلس.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فإن اللقاء شكل فرصة مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في الميدان الإعلامي وخاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال المرحلة الأخيرة والإسهامات البناءة للجانب المصري في إثراء الاجتماعات المبرمجة بما فيها التحضير للدورة الوزارية المقرر انعقادها في الربع الثاني من 2025 بجمهورية العراق.

واعرب رئيس قطاع الإعلام والاتصال عن تقديره للدور الفعال للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في اطار توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب لتطوير الإعلام العربي والنهوض بالقدرات المهنية للإعلامين العرب وترسيخ النهج المنفتح للقطاع الداعم للتعاون مع الجهات الحكومية المكلفة بالإعلام بالدول الاعضاء والمنظمات والاتحادات التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية من اجل بناء إعلام اكثر ارتباطا بانشغالات الوضع العربي الراهن تمشيا مع اهداف خطة التحرك الاعلامي العربي وفي صميمها القضية الفلسطينية ، فضلا عن البرامج والاستراتيجيات ذات الصلة بالتنمية المستدامة للمنطقة العربية .

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية التعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الاعلام والاتصال) والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، لإعطائه مزيدا من الحركية والتنوع والشمولية بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك والاستفادة المتبادلة من النظم المؤطرة لأصول واخلاقيات الممارسات المهنية بما في ذلك إحكام التعامل مع الحمولات المضللة والأخبار الزائفة وخطابات التطرف والكراهية في الفضاء الرقمي العربي.



