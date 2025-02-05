شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي الشيخ زايد التخصصي تعلن إنقاذ حياة رضيعة من عيب خلقي بالجمجمة وأغشية المخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن طوارئ المستشفي استقبلت حالة طفلة رضيعة تزن ثلاثة كيلو جرامات تبلغ من العمر 28 يوما تعاني من خروج جزء من النسيج المخي خارج الجمجمة وحوله جزء من الأغشية المخية فيما يعرف بـ"القيلة المخية" وهي إحدي العيوب الخلقية التي تهدد حياة الرضيع في غالب الأحيان.

وأفاد الدكتور صباح جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصى، أنه فور قدوم الرضيعة من إحدى المراكز الطبية جري التنسيق لدخولها للحضانه تحت إشراف أطباء الأطفال بقيادة الدكتور علا السعيد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة وذلك لإستكمال الفحوصات الطبية والإطمئنان علي العلامات الحيوية والتأكد من عدم وجود أية عيوب خلقية أخري.



انقاذ حياة رضيعة من عيب خلقي بالجمجمة وأغشية المخ

وأضاف جودة، أنه فور استقرار الحالة العامة للرضيعة تم تحضيرها للدخول لغرفة العمليات، حيث تم تشكيل الفريق الجراحى تحت إشراف الدكتور محمد عبدالهادى والدكتور كريم مراد استشارى جراحة المخ والأعصاب.



خروج جزء من النسيج المخي

وأفاد، أن التدخل الجراحي جاء علي مرحلتين شملت عمل استئصال للقيلة المخية مع الحفاظ علي النسيج المخي وترقيع للأغشية المخية مع عمل خياطة تجميلية للجرح في عملية جراحية دقيقة استغرقت ساعتين لتخرج بعدها المريض للرعاية المركزة بحالة جيدة تحت الإشراف والملاحظة .