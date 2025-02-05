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قيمة القسط الثانى للمصروفات الدراسية للعام 2025 وموعد سداده

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قيمة القسط الثانى للمصروفات الدراسية للعام 2025 وموعد سداده

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 05 فبراير 2025 12:43 م

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على سداد القسط الثانى من المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025 مع انطلاق الترم الثانى الأسبوع المقبل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وقيمته كالتالى:


ـ من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا تم سدادهم في الترم الأول.
ـ القسط الثانى 68 جنيها يتم سدادهم الشهر الحالي.
ـ  الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 42 جنيها.
ـ الصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 115 جنيها.
ـ الصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 112 جنيها.
ـ الصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 42 جنيها.
ـ باقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 42 جنيها

ويبدأ طلاب المدارس الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بداية من السبت 8 فبراير الجارى.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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