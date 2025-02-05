قرار جمهورى يخص وزير المالية.. اعرف التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 1 لسنة 2025، بالإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة المصرية فى ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التى تؤسسها فى مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P) وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

محمد يوسف

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