شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل رئيس الجمهورية لدى النيباد يترأس اجتماعات لجنة التسيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السفير أشرف سويلم ممثل رئيس الجمهورية لدى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد) مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية الاجتماع الـ71 للجنة تسيير النيباد، وتمت مناقشة الخطة الاستراتيجية لأنشطة الوكالة خلال عام 2025، تمهيدا لعرضها على القمة القادمة للنيباد، والتي سيترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر عقدها في العاشر من فبراير في ضوء رئاسته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد.

وناقش الاجتماع تقرير عمل الوكالة لعام 2024، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السبعين للجنة التسيير، في ضوء التحديات التنموية الكبيرة التي تشهدها القارة الإفريقية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا في شتى المجالات، ومن بينها دور الوكالة في تيسير تنفيذ مشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية ذات الاولوية لتحقيق الاندماج والتكامل القاري.

واستعرض الاجتماع أيضاً دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق للتنمية تابع للوكالة لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2063، حيث يمثل هذا الصندوق، بعد اعتماده، إحدى أهم ركائز تنفيذ المشروعات القارية الكبرى، وذلك في ضوء توفيره لآلية مستدامة تعالج مشكلة فجوة تمويل أنشطة الوكالة.

وتأتي المشاركة المصرية لتؤكد حرص مصر على التواجد الفعال والنشط بالمحافل الإفريقية خاصةً أن مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للوكالة، وكذا في إطار الدور الريادي المصري في معاونة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف الأجندة الأفريقية للتنمية 2063.