شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب أسنان عين شمس: لدينا 17 عيادة مجهزة بأحدث الأجهزة بسعة 400 كرسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور كريم البطوطى عميد كلية طب الأسنان بـ جامعة عين شمس، أن الكلية تلعب دورا هاما لخدمة المجتمع وعلاج المواطنين.

وأضاف عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن العيادات تقدم كافة الخدمات الطبية من أول تنظيف الاسنان وتلميعها مرورا بالليزر وطب الأسنان الرقمى والتقويم فهى بمثابة مؤسسة تعليمية علاجية تقدم كافة التخصصات العلاجية.

ولفت إلى أن الكلية بها 17 عيادة مجهزة بأحدث أجهزة علاج الأسنان بسعة 400 كرسى أسنان، وتضم وحدة جراحة متميزة تحتوى على مجموعة عيادات داخلية ومنظومة بنج كلى، وعيادة للشفة الأرنبية تخدم الكثير من المرضى سواء من داخل أو خارج مصر وتقديم مستويات متقدمة للغاية من العلاج، كما نستقبل حالات الحوادث الخاصة لجراحات الفم والفكين.

وأشار إلى أن متوسط المرضى الذين يتم استقبالهم يصل لـ500 مريض فى اليوم فى المتوسط قد تزداد الأعداد أو تقل من يوم وآخر وقد تتجاوز الـ1000 مريض يوميا.

وتابع: "نسعى لإنشاء عيادات جديدة، ونضع تطوير العيادات الخارجية على رأس أولوياتنا، ونسعى حاليا لإنشاء مركز لعلاج ذوى الهمم داخل الكلية على أعلى مستوى".