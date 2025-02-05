شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية من وزارة الصحة للتحكم بالوزن وضبط نسبة الدهون فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتساءل الكثير عن معرفة نمط الحياة الصحي الذي يسير عليه طيلة الشهر، حتى يحظى بحياة صحية سليمة، وفي إطار ذلك نشر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان نصائح رمضانية لصحة أفضل في الشهر الكريم.

وأوضحت الوزارة أن نمط الحياة الصحي في شهر رمضان، هو جعل الصيام فرصة للتحكم في الوزن وضبط نسبة الدهون في الدم، وكذلك لضبط النفس ومواصلة نمط الحياة الصحي بعد شهر رمضان.

وأكدت أهمية وجبة السحور، وتناول أغذية تعطي الإحساس بالشبع كـ (البقوليات، الخضروات الطازجة، البيض، الخبز البلدي، اللبن ومنتجاته)، كما أن الإفطار الصحيح هو تناول تمر مع لبن أو عصير أو شوربة دافئة عند الأذان، وبعد الصلاة وجبة إفطار متوازنة وعلى قدر احتياجك.

ولصحة أفضل في رمضان تناول (الفاكهة والخضروات، الحبوب، اللحوم والأسماك، البقوليات، الدهون الصحية، البيض ومنتجات الألبان)، وتجنب هذه السلوكيات (المعلبات والأغذية المحفوظة، النوم ونسيان وجبة السحور، كثرة الملح والمخللات، المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، الأغذية الدسمة وكثرة الحلويات، تناول الطعام وإهمال شرب المياه).