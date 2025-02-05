شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر يوم بإجازة نصف العام لطلاب المدارس والسبت بدء الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى غدا الخميس إجازة نصف العام لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والعربى، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 8 فبراير الجارى.

وتواصل المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الاستعداد لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، حيث تعمل المديريات على إعداد جداول الحصص الدراسية وانتهاء أعمال الصيانة البسيطة مع استمرار تطبيق خطة خفض الكثافة الطلابية فى الفصول الدراسية، واستمرار عمل المعلمين بالحصة للمساهمة فى سد العجز بالمدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى، ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على إجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى آخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسى الأول.