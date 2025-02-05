شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة أذنيك؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية علي منصة "فيس بوك" طرق الحفاط علي صحة الأذن، كما أشارت إلى بعض الأفعال التي يجب تجنبها.

وذلك ما نرصدة في السطور التالية:

للحفاظ علي صحة الأذن، يجب اتباع ما يلي:

1. استخدام سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة.

2. فحص السماعات بانتظام.

3. ارتداء سماعات الأذن عند الحاجة.

4. الرجوع إلى الطبيب إذا كان هناك مشاكل في الأذن أو السمع.

عادات يجب تجنبها:

1. وضع أعواد قطنية أو زيتًا أو أعوادًا أو دبابيس داخل الأذن.

2. مشاركة سماعات أو سدادات الأذن مع الآخرين.

3. السباحة أو الاغتسال في ماء متسخ.

4. الاستماع إلى أصوات عالية أو موسيقي صاخبة.



انفوجراف وزارة الصحة