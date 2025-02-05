شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، استقبال طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وفتحت المديرية باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا، من خلال الرابط الآتي:

ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع، حيث أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

واستعدادًا للفصل الدراسي الثاني، شدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال اجتماع موسع مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإزالة الرواكد داخل المدارس، والاهتمام بالنظافة ودورات المياه.

ونبه وكيل الوزارة، على تسليم الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة، وسد عجز المعلمين داخل المدارس، وتحديد موعد للقاء أولياء الأمور مع مديري المدارس، لحل المشاكل التي تعترض أبنائهم، والانتهاء من برنامج ضعاف القراءة والكتابة.