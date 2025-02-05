شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب بعد لقاء نتنياهو: سبب بقاء أهالى غزة فى القطاع هو عدم وجود بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المؤتمر الصحفى الذى جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو -الذى يزورالولايات المتحدة لمناقشة أخر مستجدات وقف إطلاق النار فى غزة- أنه حظى بمحادثات مثمرة مع نظيره الإسرائيلى.

وقال ترامب أن سبب وجود الغزوايين فى القطاع هو عدم توفير موطن بديلا لهم، مضيفا أن وقف إطلاق النار الحالى قد يمثل فرصة لسلام طويل فى المنطقة.

وأضاف ترامب أن هجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث إذا كان رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدا أن العلاقة بين بلده ودولة الكيان مستمرة، بل ستكون أقوى من أى وقت مضى.

وتطرق ترامب خلال المؤتمر الصحفى إلى اتفاقية الديانات الإبراهيمية التى أطلقها فى فترة ولايته الأولى وفحواها تطبيع العلاقات بين كل من إسرائيل الدول العربية المحيطة، قائلا أن الاتفاقية لم تحظ بأى اهتمام من قبل الإدارة الأمريكية السابقة خلال الأربع سنوات الماضية، وسوف يعيد إحياء الاتفاقية التى شهدت توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقية تطبيع العلاقات مع دولة الكيان فى عام 2020.

وفى إطار تحدثه عن قربه لدولة الكيان، أعلن ترامب أن بلاده انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفا إياه بالـ"معادى للسامية".

وادعى ترامب أن القطاع لا يصلح للسكن من قبل الغزوايين لأنه أصبح مكان ملئ بالحطام الآيل للسقوط.

وكان الرئيس الأمريكى قد طالب قبيل أيام بترحيل مواطنى القطاع إلى كل من مصر والأردن، وهو الأمر الذى رفضته كل من مصر والأردن بكل حزم لما يتضمنه من تصفية للقضية الفلسطينية.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو نظيره الأمريكى بالصديق الأقرب لدولة الاحتلال، مؤكدا أن كل من بلاده والولايات المتحدة يغيران وجه الشرق الأوسط.