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هل تؤثر السمنة على الحمل؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

الأربعاء، 05 فبراير 2025 01:19 ص

أوضحت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك أن السمنة تؤثر علي الحمل بشكل مباشر، حيث أن تواجد الخلايا الدهنية علي المبيض تؤثرعلي وظيفته، مما يؤدي الي تكيس المبايض.

وأكدت أن ذلك يحدث بنسبة كبيرة بسبب تناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة ، مما يتسبب في زيادة الوزن وانخفاض احتمالية الحمل.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة 100 مليون صحة.

وزارة الصحة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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