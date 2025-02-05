شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح عدد ساعات النوم المناسب للبالغين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك أن الأشخاض البالغين فى حاجة للنوم من 7-8 ساعات يوميًا، لأن ذلك يساعدهم في زيادة المناعة ضد الأمراض على المدى الطويل.

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يجب الحرص على النوم في أوقات منتظمة، والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح.

1. اجعل مكان نومك هادئًا ومُظلمًا ومُريحًا، ودرجة الحرارة فيه مناسبة.

2. التخلص من القلق أو المخاوف قبل حلول وقت النوم، اكتب ما يدور في ذهنك في ورقة، ثم ضعها جانبًا للغد.

3. قلل من استخدامك للأجهزة الإلكترونية، مثل التلفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية، قبل النوم، 30 دقيقة كحد أدني.

4. تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين والكحول قبل النوم.

5. مارس بعض التمارين الرياضية، النشاط البدني خلال النهار يمكن أن يساعدك على النوم بسهولة أكبر في الليل.

6. تقليل وقت القيلولة خلال النهار.