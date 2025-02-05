أخبار مصر

تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة

0 نشر
0 تبليغ

تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الأربعاء، 05 فبراير 2025 01:00 ص

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إطلاق منافذها المتحركة فى محافظات الجمهورية، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية التى يحتاجها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة، وذلك ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

1- كيلو اللحمة 270 جنيهًا.
2- زيت الزيتون لتر بـ180 جنيها.
3- عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.
4- العسل الأسود 45 جنيها.
5- المربى 60 جنيها.
6- الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيهًا.
7- كيس المكرونة 9 جنيهات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements