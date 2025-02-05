شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب خلال لقاء نتنياهو: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك خلال لقائها نتنياهو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتابع: "غزة أصبحت جحيما ولا يمكن أن تستوعب أي إنسان".

وواصل ترامب: "نرغب في السلام بالمنطقة، ونرغب بوقف القتل"، مردفا: "هناك كثير من الأخطاء لم يكن لتحدث لو كانت في ولايتي مثل الحرب الأوكرانية".