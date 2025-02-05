شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب خلال لقاء نتنياهو: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالأربعاء، 05 فبراير 2025 12:25 ص
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك خلال لقائها نتنياهو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وتابع: "غزة أصبحت جحيما ولا يمكن أن تستوعب أي إنسان".
وواصل ترامب: "نرغب في السلام بالمنطقة، ونرغب بوقف القتل"، مردفا: "هناك كثير من الأخطاء لم يكن لتحدث لو كانت في ولايتي مثل الحرب الأوكرانية".
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