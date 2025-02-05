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ترامب خلال لقاء نتنياهو: يمكن إبرام صفقة والتوصل لاتفاق بشأن غزة

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ترامب خلال لقاء نتنياهو: يمكن إبرام صفقة والتوصل لاتفاق بشأن غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأربعاء، 05 فبراير 2025 12:23 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نتنياهو، إن كل الأطراف تريد السلام ونتنياهو يريد السلام كذلك، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتابع: "الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام"، مضيفا أنه يمكن إبرام صفقة والتوصل لاتفاق بشأن غزة.

وواصل ترامب: "خلال ولايتي الأولى لم يكن هناك مشاكل كبيرة بالعالم".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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