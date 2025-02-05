شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب خلال لقاء نتنياهو: يمكن إبرام صفقة والتوصل لاتفاق بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نتنياهو، إن كل الأطراف تريد السلام ونتنياهو يريد السلام كذلك، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتابع: "الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام"، مضيفا أنه يمكن إبرام صفقة والتوصل لاتفاق بشأن غزة.

وواصل ترامب: "خلال ولايتي الأولى لم يكن هناك مشاكل كبيرة بالعالم".