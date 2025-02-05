شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب خلال لقاء نتنياهو: يمكن إبرام صفقة والتوصل لاتفاق بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالأربعاء، 05 فبراير 2025 12:23 ص
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نتنياهو، إن كل الأطراف تريد السلام ونتنياهو يريد السلام كذلك، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وتابع: "الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام"، مضيفا أنه يمكن إبرام صفقة والتوصل لاتفاق بشأن غزة.
وواصل ترامب: "خلال ولايتي الأولى لم يكن هناك مشاكل كبيرة بالعالم".
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