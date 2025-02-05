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زينلينسكي: مستعدون للمسار الدبلوماسى والحديث المباشر مع بوتين لإنهاء الحرب

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زينلينسكي: مستعدون للمسار الدبلوماسى والحديث المباشر مع بوتين لإنهاء الحرب

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 11:35 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زينلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، مؤكدًا استعدادها للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لزم الأمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف أن عدد قتلى الحرب الأوكرانية تجاوز 45 ألفًا، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 390 ألفًا، مشددًا على ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة في المفاوضات بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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