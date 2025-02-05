شكرا لقرائتكم خبر عن زينلينسكي: مستعدون للمسار الدبلوماسى والحديث المباشر مع بوتين لإنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زينلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، مؤكدًا استعدادها للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لزم الأمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف أن عدد قتلى الحرب الأوكرانية تجاوز 45 ألفًا، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 390 ألفًا، مشددًا على ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة في المفاوضات بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.