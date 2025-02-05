شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي ولا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي ولا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ترغب في حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفى وقت سابق من اليوم، قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضعت بنوده خلال عهد الإدارة السابقة، وهناك بعضها يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثالثة. وأضاف: "غزة مدمرة ولن يكون هناك إمكانية لإعمارها في 5 أعوام كما تنص المرحلة الثالثة".