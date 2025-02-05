شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 05 فبراير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 12: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:07 م
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:03 م
وقت صلاة المغرب 5:26 م
وقت صلاة العشاء 6:43 م
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 12: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م
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