شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 05 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 12: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:07 م

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:20 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:15 مموعد صلاة المغرب 5:37 مموعد صلاة العشاء 6:57 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:11 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:07 مموعد صلاة المغرب 5:30 مموعد صلاة العشاء 6:49 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:03 م

وقت صلاة المغرب 5:26 م

وقت صلاة العشاء 6:43 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 12: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م

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