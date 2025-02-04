شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في قطاع غزة. وأشار ترامب إلى إن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضعت بنوده خلال عهد الإدارة السابقة، وهناك بعضها يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثالثة. وأضاف: "غزة مدمرة ولن يكون هناك إمكانية لإعمارها في 5 أعوام كما تنص المرحلة الثالثة".