أخبار مصر

ترامب: لا أدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين فى قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

ترامب: لا أدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين فى قطاع غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:19 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في قطاع غزة. وأشار ترامب إلى إن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضعت بنوده خلال عهد الإدارة السابقة، وهناك بعضها يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثالثة. وأضاف: "غزة مدمرة ولن يكون هناك إمكانية لإعمارها في 5 أعوام كما تنص المرحلة الثالثة".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements