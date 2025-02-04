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ترامب: الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة

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ترامب: الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:12 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضعت بنوده خلال عهد الإدارة السابقة، وهناك بعضها يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثالثة. وأضاف: "غزة مدمرة ولن يكون هناك إمكانية لإعمارها في 5 أعوام كما تنص المرحلة الثالثة"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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