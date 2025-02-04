شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يصدر قرار هام حول الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا بسحب وارتجاع الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية أو التى قاربت على الانتهاء فى المنشآت الطبية للشركات الموردة.

وتضمن بالقرار أن تتم عملية ارتجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت على الانتهاء أو انتهت من خلال هيئة الشراء الموحد.

وشدد القرار على عدم اتخاذ أي قرار بإعدام أي من الأصناف منتهية الصلاحية إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ موافقة السلطة المختصة.



قرار وزير الصحة