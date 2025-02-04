شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان وأونروا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:10 م
وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان وأونروا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وقال ترامب، إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا ولدينا الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى، مضيفا: "سأستعيد سياسة الضغط القصوى على إيران، وآمل أن نتوصل لاتفاق معها ولا نستخدمها".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز