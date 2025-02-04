شكرا لقرائتكم خبر عن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى حاجز الخمسة ملايين زائر والان مع تفاصيل الخبر

سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2025م، بلغ نحو (388.643) زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏حتى الآن، في اثني عشر يومًا، إلى (5.159.327)، أي ما يتخطى حاجز الخمسة ملايين زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بالدورات السابقة.

حيث شهد المعرض، اليوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات المُهمة، والتي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا؛ منها أمسية شعرية للشاعر الأردني محمد العامري؛ ونوقشت موضوعات: التراث والهوية وتحديات الإبداع، الفن التشكيلي المصري بين تحديات العالمية والمحلية، قضايا الأدب وعلاقتها بالدبلوماسية، تأثير مصر على الشعر العالمي، الجوانب الإنسانية والعلمية في حياة أحمد مستجير "شخصية المعرض"؛ حياة أم كلثوم، التنمية المحلية المستدامة، ٢٠٠ عام على إنشاء المتحف المصري بإيطاليا، المناخ والتغير البيئي، فضلًا عن مجموعة العروض الفنية والاستعراضية التي أقيمت على مسرحي بلازا1، وبلازا2.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية.

